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Rusya, Google'a ait varlıklara el koydu

Moskova mahkemesi Rusya’nın önde gelen televizyon şirketlerinden Gazprom Media’nın YouTube kanalına getirdiği kısıtlamalarla ilgili olarak görülen davada Google'ın Rusya'daki 500 milyon ruble (7 milyon dolar) değerindeki varlıklarına el konulmasına karar verdi.

26.04.2022 - 16:23 | | İHA
Rusya, Google'a ait varlıklara el koydu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken birçok ülkenin Rusya'ya yaptırım uygulaması üzerine Rusya tarafından da misilleme yaptırımlar gelmeye devam ediyor.

Rusya, YouTube’un Rus şirket Gazprom Media’ya ait kanalların yayınını durdurması nedeniyle Google’a ait 500 milyon ruble (yaklaşık 7 milyon dolar) değerindeki varlıklara el koyulmasına hükmetti.

YouTube'un Rus devlet destekli medyayı küresel olarak bloke etmesinin ardından Moskova tahkim mahkemesi tarafından alınan kararda banka hesaplarına girecek nakit dahil olmak üzere fonların ve Google'ın sahip olduğu tüm taşınır taşınmaz malların toplam 500 milyon ruble için ele geçirileceği belirtildi.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından bilgi akışlarını kontrol etmek için Facebook ve Instagram da dahil olmak üzere bazı yabancı internet şirketlerini engellemişti.