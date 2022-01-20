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Rusya kripto paraların yasaklanmasını önerdi

Rusya Merkez Bankası, Rusya sınırları içinde kripto para kullanımının ve madenciliğinin yasaklanmasını istedi. Banka kripto paraların finansal istikrarı, vatandaşların refahını ve para politikasının bağımsızlığını tehdit ettiğini savundu.

20.01.2022 - 15:19 |
Rusya kripto paraların yasaklanmasını önerdi

Rusya Merkez Bankası yayınladığı raporda kripto paralarda hızlı büyümeyi esas olarak spekülatif talebin belirlediğini ve kripto paralardaki bu spekülatif hareketin bir finansal piramit (saadet zinciri) karakteristiği taşıdığını savundu.

Kripto para piyasasında balonlar oluşabileceğini ifade eden Rusya Merkez Bankası, bu durumun finansal istikrarı ve vatandaşları tehlikeye sokabileceğini öne sürdü.

Finansal kuruluşların kripto paralar ile herhangi bir işlem yapmalarının engellenmesini öneren Rusya Merkez Bankası, geleneksel paralar ile kripto para alım veya satım amaçlı işlemlerin engellenmesine yönelik mekanizmalar geliştirilmesini istedi.

Rusların aktif kripto para kullanıcısı olduğunu belirten Rusya Merkez Bankası, kripto paralarda yapılan yıllık işlem hacminin 5 milyar dolar civarında gerçekleştiğini de vurguladı.

Rusya halihazırda Bitcoin madenciliğinde ABD ve Kazakistan'ın ardından dünyanın en büyük oyuncusu konumunda.

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