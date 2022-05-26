Rusya Merkez Bankası bir kez daha faiz indirdi

Banka politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 300 baz puan düşürdü. Beklenti ise 200 baz puanlık bir indirim yapılacağı yönündeydi.

Alınan karar ile politika faizi yüzde 14'ten yüzde 11'e çekildi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "özel askeri operasyonu" öncesi yüzde 9,50 olan politika faizi, operasyon sonrası yüzde 17'ye kadar yükseltilmişti.

Rusya Merkez Bankası faiz kararı ile birlikte yaptığı açıklamada önümüzdeki toplantılarda faiz indirimine devam etmeye açık olduğunu belirtirken, finansal istikrar risklerinin bir miktar azalmasının sermaye kontrolü tedbirlerinin gevşetilmesine imkan verdiğini vurguladı.

Bankanın açıklamasında Rus ekonomisi için dış şartların zorlu olmaya devam ettiği belirtildi.