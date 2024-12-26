Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaRusya Merkez Bankası döviz alımına başlayacak
HaberlerUzmanparaRusya Merkez Bankası döviz alımına başlayacak

Rusya Merkez Bankası döviz alımına başlayacak

Rusya Merkez Bankası, iç piyasada döviz alımlarına 9 Ocak itibarıyla tekrar başlayacağını duyurdu.

26.12.2024 - 13:01 | | AA
Rusya Merkez Bankası döviz alımına başlayacak

Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada, 28 Kasım’da iç piyasada durdurulan döviz alımlarına ilişkin alınan yeni karara yer verildi.

Haberin Devamı

Buna göre, banka, bütçe kuralları çerçevesinde 9 Ocak’tan itibaren alımlara tekrar başlayacak. Ruble 27 Kasım'da dolar karşısında yüzde 8,5'ten fazla değer kaybetmiş, dolar/ruble paritesi 114,5 seviyesine kadar yükselmişti.

Rusya Merkez Bankası rubledeki değer kaybını durdurmak amacıyla döviz alımlarını durdurma kararı almıştı.

Son dakika: Faiz kararına dolar ve altından ilk tepki!

Son dakika: Faiz kararına dolar ve altından ilk tepki!

Gidecekleri yeri haritada bulamadı! Gemileri yakıp yola çıktı: 'İyi ki buradayız' diyoruz

Gidecekleri yeri haritada bulamadı! Gemileri yakıp yola çıktı: 'İyi ki buradayız' diyoruz