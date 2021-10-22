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Rusya Merkez Bankası faiz artırdı

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 7,5’e yükseltme kararı aldı.

22.10.2021 - 16:28 | | AA
Rusya Merkez Bankası faiz artırdı

Bankadan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının gerçekleştirilerek faizin artışı yönünde karar verildiği duyuruldu.

Rusya Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nun faiz oranını 75 baz puan artırarak yıllık yüzde 7,5’e yükselttiği ifade edilen açıklamada, “Bu koşullarda ve yeniden artan enflasyon beklentileri dikkate alındığında, enflasyona ilişkin riskler dengesi önemli ölçüde enflasyon yanlısı risklere doğru kaymaktadır. Bu, enflasyonun hedeften yukarı doğru daha uzun süre sapmasına neden olabilir.” ifadeleri kullanıldı.

Merkez Bankası’nın kararının piyasa tahminlerinin üstünde olduğu belirtiliyor. Bunun nedeni olarak Merkez Bankası’nın tahmininden önemli ölçüde daha yüksek olan enflasyon dinamikleri gösteriliyor.

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