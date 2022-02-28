Rusya Merkez Bankası faiz artırdı

Rusya Merkez Bankası gösterge faizi bin 50 puan artırarak yüzde 20'ye yükseltti. Gösterge faiz oranı 11 Şubat'ta yüzde 8,50'den yüzde 9,50'ye yükseltilmişti.

Merkez Bankası yaptığı açıklamada, Başkan Elvira Nabiullina'nın Türkiye saati ile 16.00'da basın toplantısı yapacağını da duyurdu.

Rusya Merkez Bankası ve Rusya Maliye Bakanlığı yaptıkları açıklamalar ile yurt içi ihracatçı şirketlerin ellerindeki dövizin bir kısmını bugünden itibaren satmaları emrinin verilmesinin planlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre ihracatçılardan ellerindeki dövizin yüzde 80'ini yurt içi piyasada satmaları istenecek.