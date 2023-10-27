Rusya Merkez Bankası faiz artırdı

CBR'den yapılan açıklamaya göre gösterge faiz oranı piyasa beklentilerinin üzerinde, 200 baz puan artırılarak yüzde 13,00'ten yüzde 15,00'e çıkarıldı. Piyasa beklentisi faizin 100 baz puan artırılacağı yönündeydi.

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Temmuz toplantısında faizi 100 baz puan artıran CBR, ağustos toplantısında 350 baz puan ile agresif bir artışa gittikten sonra eylül ayında faizde yeniden 100 baz puan artışa gitti. Böylece bugünkü artırımla birlikte faizde 4 aylık yükseliş 750 baz puana ulaştı.

Rusya'da tüketici fiyatları nisan ayında yüzde 2,3 seviyesine kadar indikten sonra, üst üste 5 ay artarak eylül ayında yüzde 6,0 seviyesine kadar çıktı.

CBR'nin güncellenmiş tahminlerine göre yıllık enflasyon 2023'te %7,0-7,5 arasında olacak. Banka, 2023 yılı için büyüme beklentisini yüzde 1,5-2,5 aralığından yüzde 2,2-2,7 aralığına yükseltti.