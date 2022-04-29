Rusya Merkez Bankası faiz indirdi

CBR'den yapılan açıklamaya göre gösterge olarak kullanılan haftalık repo ihalesi faiz oranı yüzde 17'den yüzde 14'e çekildi. Piyasalarda beklenti faizin yüzde 15 seviyesine indirileceği yönündeydi.

CBR, Rus rublesinde değer kaybı ve enflasyonda yükseliş risklerinin önüne geçmek için 28 Mart'ta olağanüstü bir toplantı ile faiz oranını yüzde 20'ye yükseltmişti. Banka 8 Nisan'da 300 baz puan indirimle faizi yüzde 17'ye çekmiş, indirimlerin devam edeceği yönünde sinyaller vermişti.

Rusya Merkez Bankası bu yıl için enflasyon beklentisini yüzde 5-6'dan yüzde 18-23'e yükseltti.

RUS RUBLESİNİN DEĞERİNİN ALTINA ENDEKSLENMESİ TARTIŞILIYOR

Öte yandan Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rus rublesinin değerinin altın fiyatına endekslenmesi fikri tartışılıyor. Ancak Kremlin tartışmalara ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

Ukrayna'ya karşı başlattığı "özel askeri operasyon" sonrası Batı'nın yaptırımları ile karşı karşıya kalan Rusya bu yaptırımlardan kaçınmanın yollarını arıyor.