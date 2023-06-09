Rusya Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini yüzde 7.50 seviyesinde sabit tuttu.

Piyasalarda beklenti de Rusya Merkez Bankası’nın politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği yönündeydi.

Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada istihdam piyasasındaki durumun, artan bütçe harcamalarının ve kötüleşen dış ticaret koşullarının enflasyon yanlısı riskleri artırdığına işaret edilirken, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 4,5 ile 6,5 seviyesinde gerçekleşeceği beklentisine yer verildi.