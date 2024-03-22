Rusya Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Bankadan yapılan açıklamada, "Enflasyonun 2024 yılında hedefe dönmesi ve %4'e yakın bir seviyede istikrar kazanması, ekonomide sıkı parasal koşulların uzun bir süre devam edeceğini varsaymaktadır" denildi.

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Rusya'da enflasyon, 2022'de %11,9 iken 2023'te %7,4 olarak gerçekleşti. Ekonomistler bu yıl enflasyonun merkez bankasının hedefinin oldukça üzerinde kalmasını bekliyor.