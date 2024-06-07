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Uzmanpara Rusya Merkez Bankası faizi değiştirmedi
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Rusya Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Rusya Merkez Bankası (CBR), piyasa beklentileri doğrultusunda üst üste 4'üncü toplantısında da gösterge faiz oranını değiştirmedi.

07.06.2024 - 14:40 | | Foreks Haber
Rusya Merkez Bankası faizi değiştirmedi

CBR'den yapılan açıklamaya göre, politika yapıcılar temel faiz oranını %16,00 olarak bıraktı. Analistlerin beklentisi de faizde bir değişiklik olmayacağı yönündeydi.

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CBR, gelecek toplantısında politika faiz oranını artırma ihtimalini açık tuttu.

Açıklamada, "Enflasyonun hedefe dönmesi, ekonomideki sıkı parasal koşulların Nisan ayında tahmin edilenden çok daha uzun süre korunmasını gerektirecek. Rusya Merkez Bankası'nın tahmini ve para politikası duruşu göz önüne alındığında, yıllık enflasyonun 2025 yılında hedefe döneceği ve daha sonra %4'e yakın istikrar kazanacağı öngörülüyor" denildi.

3 Haziran itibarıyla yapılan tahmine göre yıllık enflasyon, Nisan sonundaki %7,8'den %8,1 seviyesine yükseldi. Banka, hanehalkının ve finansal piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinin arttığına ve işletmelerin fiyat beklentilerinin değişmediğine dikkat çekti.

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