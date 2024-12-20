Rusya Merkez Bankası faizi değiştirmedi

CBR'den yapılan açıklamada, politika faiz oranının %21,00 olarak bırakıldığı belirtildi. Piyasa beklentisi faizin 200 baz puan artırılarak %23,00'e çıkarılacağı yönündeydi.

Haberin Devamı

Banka, önümüzdeki toplantısında daha fazla kredi ve enflasyon dinamiklerini dikkate alarak gösterge faiz oranı artışına olan ihtiyacı değerlendireceğini belirtti.

Rusya Merkez Bankası'nın tahminine göre para politikası duruşu göz önüne alındığında, yıllık enflasyon 2026'da %4,0'a düşecek ve bundan sonra hedefte kalacak.