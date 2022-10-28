Rusya Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 7,5'te sabit bıraktı.
28.10.2022 - 14:40 |
Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 11-13 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada "Rusya Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7,5'te sabit bırakma kararı almıştır" denildi.
Piyasa beklentileri de politika faizinin sabit bırakılacağı yönündeydi.
Rusya Merkez Bankası politika faiz oranını 28 Şubat’ta yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkarmasının ardından faiz indirim sürecine girmişti. Banka, 16 Eylül’de gerçekleştirdiği toplantıda da faizi yüzde 7,5’e çekmişti.
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