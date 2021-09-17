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Rusya Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, enflasyonun yüzde 4 hedefinden sapmasının beklendiğini işaret ederek, önümüzdeki toplantılarda faizin daha da artırılması olasılığını değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

17.09.2021 - 11:54 |
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması

Rusya Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta faizi yüzde 6,75'e yükseltmişti.

Soçi'de düzenlenen bankacılık konferansında konuşan Nabiullina, faizde bir veya iki artırım olabileceğini ifade etti.

Rusya'da faizin nötr seviyeye dönmesi için enflasyonda istikrarlı bir yavaşlama olduğundan emin olmaları gerektiğini belirten Nabiullina, faizleri indirmeleri için enflasyonist bekleyişlerin aşağı gelmesi gerektiğini de vurguladı.

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