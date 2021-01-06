Rusya petrol üretimini artıracak

OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, Bakanlar Ortak İzleme Komitesi (Joint Ministerial Monitoring Committee - JMMC) toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın yanı sıra, Kazakistan da, aynı aylarda petrol üretimini günde ortalama 10,000 varil artıracak. Buna karşılık, diğer üretici ülkeler, petrol üretimlerini Aralık ayında yapılan anlaşma miktarlarına uygun olarak, değiştirmeden sürdürecekler.

Böylece, OPEC+ grubunun toplam petrol üretim kısıntısı Şubat ayında günde ortalama 7 milyon 125 bin varil ve Mart ayında günde ortalama 7 milyon 50 bin varil olarak uygulanacak.

OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, Nisan ayından itibaren uygulanacak petrol üretim ayarlamaları aylık olarak yapılacak toplantılarda kararlaştırılacak.