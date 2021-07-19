Rusya petrol üretimini artıracak
Rusya yılın ikinci yarısında petrol üretimini artıracağını açıkladı.
19.07.2021 - 08:26 |
Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak OPEC+ anlaşmasının ardından yaptığı açıklamada yılın ikinci yarısında petrol üretimini artırmayı planladıklarını söyledi.
Ülkesinin 2022 Mayıs ayı itibarıyla Covid-19 öncesi petrol üretim seviyelerine döneceğini ifade eden Novak, Ağustos ayından itibaren petrol üretimini günlük 100 bin varil artıracaklarının altını çizdi.
OPEC+'ın dün gerçekleştirilen bakanlar toplantısında petrol üretiminin Ağustos ayından itibaren günlük 400 bin varil artırılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.