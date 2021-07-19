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Rusya petrol üretimini artıracak

Rusya yılın ikinci yarısında petrol üretimini artıracağını açıkladı.

19.07.2021 - 08:26 |
Rusya petrol üretimini artıracak

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak OPEC+ anlaşmasının ardından yaptığı açıklamada yılın ikinci yarısında petrol üretimini artırmayı planladıklarını söyledi.

Ülkesinin 2022 Mayıs ayı itibarıyla Covid-19 öncesi petrol üretim seviyelerine döneceğini ifade eden Novak, Ağustos ayından itibaren petrol üretimini günlük 100 bin varil artıracaklarının altını çizdi.

OPEC+'ın dün gerçekleştirilen bakanlar toplantısında petrol üretiminin Ağustos ayından itibaren günlük 400 bin varil artırılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

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