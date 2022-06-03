Rusya petrol üretimini artırdı
Rusya'nın petrol üretimi mayıs ayında artarak 43,1 milyon tona çıktı.
03.06.2022 - 09:54 |
Vedomosti gazetesinin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre Rusya'nın petrol üretimi mayıs ayında nisan ayına göre yüzde 5 artarak 43,1 milyon tona yükseldi.
Mayıs ayında günlük ortalama üretim 10,19 milyon varil/gün oldu.
Ocak-mayıs döneminde petrol üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 219.9 milyon tona ulaştı.
İlk 5 ayda Rusya'nın petrol ihracatı yüzde 13 artarak 102,7 milyon ton oldu.