Rusya petrol üretimini artırdı

Vedomosti gazetesinin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre Rusya'nın petrol üretimi mayıs ayında nisan ayına göre yüzde 5 artarak 43,1 milyon tona yükseldi.

Mayıs ayında günlük ortalama üretim 10,19 milyon varil/gün oldu.

Ocak-mayıs döneminde petrol üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 219.9 milyon tona ulaştı.

İlk 5 ayda Rusya'nın petrol ihracatı yüzde 13 artarak 102,7 milyon ton oldu.