Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaRusya petrol üretimini artırdı
HaberlerUzmanpara Haberleri Rusya petrol üretimini artırdı

Rusya petrol üretimini artırdı

Rusya'nın petrol üretimi mayıs ayında artarak 43,1 milyon tona çıktı.

03.06.2022 - 09:54 |
Rusya petrol üretimini artırdı

Vedomosti gazetesinin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre Rusya'nın petrol üretimi mayıs ayında nisan ayına göre yüzde 5 artarak 43,1 milyon tona yükseldi.

Mayıs ayında günlük ortalama üretim 10,19 milyon varil/gün oldu.

Ocak-mayıs döneminde petrol üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 219.9 milyon tona ulaştı.

İlk 5 ayda Rusya'nın petrol ihracatı yüzde 13 artarak 102,7 milyon ton oldu.