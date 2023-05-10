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Rusya petrol üretimini düşürdü

Rusya'nın petrol üretimini nisan ayında söz verilen seviyeye indirdiği belirtildi.

10.05.2023 - 09:52 |
Rusya petrol üretimini düşürdü

Mart ayında yaptığı açıklama ile ham petrol üretimini günlük 500 bin varil kısma sözü veren Rusya nisan ayında bu hedefe ulaştı. 

Konuya yakın kaynaklara göre nisan ayında Rusya Enerji Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre günlük ortalama üretim 1 milyon 319 bin tona geriledi. Günlük ortalama üretim şubat ayına göre 443 bin varil düşüşle 9,67 milyon varil/güne indi. 

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