Rusya petrol üretimini düşürecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak daha önce duyurdukları günlük petrol üretiminin 500 bin varil azaltılması kararının 10,2 milyon varil/günlük üretim seviyesinden başlayacağını ve üretimin 9,7 milyon varil/güne ineceğini bildirdi.

Günlük üretimin 500 bin varil azaltılacağının ilk kez duyurulduğu şubat ayında bu kısıntının ocak ayındaki 9,8-9,9 milyon varil/günden başlayacağı ve üretimi 9,4 milyon varil/güne düşüreceği öngörülüyordu.

Novak ayrıca Rusya'nın geçen yıl yaptığı petrol ihracatının üçte birinin, 67 milyon tonu Çin'e gerçekleştirildiğini belirtti.