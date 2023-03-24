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Rusya petrol üretimini düşürecek

Rusya petrol üretimini 9,7 milyon varil/güne indirme kararı aldı.

24.03.2023 - 09:45 |
Rusya petrol üretimini düşürecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak daha önce duyurdukları günlük petrol üretiminin 500 bin varil azaltılması kararının 10,2 milyon varil/günlük üretim seviyesinden başlayacağını ve üretimin 9,7 milyon varil/güne ineceğini bildirdi.  

Günlük üretimin 500 bin varil azaltılacağının ilk kez duyurulduğu şubat ayında bu kısıntının ocak ayındaki 9,8-9,9 milyon varil/günden başlayacağı ve üretimi 9,4 milyon varil/güne düşüreceği öngörülüyordu.  

Novak ayrıca Rusya'nın geçen yıl yaptığı petrol ihracatının üçte birinin, 67 milyon tonu Çin'e gerçekleştirildiğini belirtti. 

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