Rusya sermaye kontrollerini gevşetecek

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Rus hükümetinin, Rusya Merkez Bankası'nın katılımı ile bu hafta yaptığı toplantılarda ihracatçı şirketlere getirilmiş olan döviz gelirlerinin yüzde 80'ini 3 gün içinde piyasada satma kuralına ilişkin gevşetmeler ele alındı.

Tartışılan seçeneklerden biri yüzde 80 oranının düşürülmesi olduğu belirtilirken, diğer bir seçenek de 3 günlük sürenin uzatılması oldu.

Ancak kaynaklar yapılan müzakerelerde henüz bir karara varılmadığını ifade ediyor.

Rusya Merkez Bankası ülkenin uluslararası döviz rezervlerinin yarısının Batılı ülkeler tarafından dondurulması nedeniyle döviz piyasasına müdahalede bulunmuyor. Bu müdahale şu anda Rosneft ve Gazprom gibi büyük ihracatçıların döviz gelirlerini piyasada satmaları ile yapılıyor.

Rusya'nın enerji ihracat gelirinin bu yıl 2021'e göre neredeyse yüzde 30 artarak 321 milyar dolara yükseleceği tahmin ediliyor.