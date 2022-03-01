'Rusya, SWIFT için arka kapı bulabilir'

JP Morgan CEO’su Jamie Dimon’a göre Rus bankaları SWIFT mesaj sisteminden çıkarma “istenmeyen sonuçlara” yol açabilir.

Bloomberg’e röportaj veren Dimon, üçüncü tarafların dahil edilmesiyle SWIFT yasağına karşı arka kapıların bulunacağı görüşünde. SWIFT yasağının Rusya ile iş yapmayı engellemediğini savunan Dimon, SWIFT’in etrafından dolaşılabilecek araçlar olduğunu belirtti.

JP Morgan’dan yapılan açıklamada ise Dimon’un kastının “sistemin etrafından dolanabilecek kötü aktörler” olduğu vurgulandı.

Dimon röportajında ABD ekonomisinin halen güçlü olduğunu, piyasalardaki volatilitenin ekonominin gücü ile karıştırılmaması gerektiğini söyleyerek “ABD’de yoğun bir piyasa volatilitesi olmasının kaçınılmaz olduğunu” vurguladı.

ŞİRKETLER RUSYA YATIRIMLARINDAN ÇIKIYOR

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş ilanı sonrası birçok küresel şirket Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası hızlandırdıkları ve 30 yıla yayılan yatırımlarını geri çekerken, bankalar ise Rusya risklerini kamuoyuna duyurmaya başladı.

BP'nin zararı üstlenerek Rosneft ortaklığına son vereceğini açıklamasının ardından Shell, Gazprom ile ortaklıklarından Kuzey Akım 2 projesinden çekileceğini duyurdu. Shell’in kararının ardından gözler Rusya’da ortaklıkları bulunan Exxon ve TotalEnergies’e çevrildi.

JP Morgan, Danske Bank ve Liontrust Asset Management, Rusya hisselerinde pozisyonu bulunan fonları dondurma kararı aldı.

Citibank dördüncü çeyrek itibarıyla 9,8 milyar dolarlık Rusya pozisyonu olduğunu duyurdu. Goldman Sachs, Rusya tahvillerinin birçok yatırımcı tarafından takip edilen JP Morgan endeksinden çıkarılabileceği uyarısını yaptı.