Geri Dön
Uzmanpara'Rusya, SWIFT için arka kapı bulabilir'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Rusya, SWIFT için arka kapı bulabilir'

'Rusya, SWIFT için arka kapı bulabilir'

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, SWIFT yasağının Rusya ile iş yapmayı engellemediğini, SWIFT’in etrafından dolaşılabilecek araçlar olduğunu belirtti.

01.03.2022 - 09:35 |
'Rusya, SWIFT için arka kapı bulabilir'

JP Morgan CEO’su Jamie Dimon’a göre Rus bankaları SWIFT mesaj sisteminden çıkarma “istenmeyen sonuçlara” yol açabilir.

Bloomberg’e röportaj veren Dimon, üçüncü tarafların dahil edilmesiyle SWIFT yasağına karşı arka kapıların bulunacağı görüşünde. SWIFT yasağının Rusya ile iş yapmayı engellemediğini savunan Dimon, SWIFT’in etrafından dolaşılabilecek araçlar olduğunu belirtti.

JP Morgan’dan yapılan açıklamada ise Dimon’un kastının “sistemin etrafından dolanabilecek kötü aktörler” olduğu vurgulandı.

Dimon röportajında ABD ekonomisinin halen güçlü olduğunu, piyasalardaki volatilitenin ekonominin gücü ile karıştırılmaması gerektiğini söyleyerek “ABD’de yoğun bir piyasa volatilitesi olmasının kaçınılmaz olduğunu” vurguladı.

ŞİRKETLER RUSYA YATIRIMLARINDAN ÇIKIYOR

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş ilanı sonrası birçok küresel şirket Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası hızlandırdıkları ve 30 yıla yayılan yatırımlarını geri çekerken, bankalar ise Rusya risklerini kamuoyuna duyurmaya başladı.

BP'nin zararı üstlenerek Rosneft ortaklığına son vereceğini açıklamasının ardından Shell, Gazprom ile ortaklıklarından Kuzey Akım 2 projesinden çekileceğini duyurdu. Shell’in kararının ardından gözler Rusya’da ortaklıkları bulunan Exxon ve TotalEnergies’e çevrildi.

JP Morgan, Danske Bank ve Liontrust Asset Management, Rusya hisselerinde pozisyonu bulunan fonları dondurma kararı aldı.

Citibank dördüncü çeyrek itibarıyla 9,8 milyar dolarlık Rusya pozisyonu olduğunu duyurdu. Goldman Sachs, Rusya tahvillerinin birçok yatırımcı tarafından takip edilen JP Morgan endeksinden çıkarılabileceği uyarısını yaptı.

    Elektrik faturalarına indirim! Bakan Dönmez'den önemli açıklamalar
    Kaçanların sayısı yarım milyonu aştı: 'Kocam bize söz verdi'
    İngiliz genç Ukrayna'da karısı ve çocuğu için savaşın ortasına daldı
    Rusya resti çekti! Avrupa'da çok sayıda ülke tedirgin oldu
    Vurma yetkisi verildi! Marketler yağmalanmıştı
    Elazığ'da bulundu! Vatandaş heyecanlı, milyarlarca dolar...
    'Oğuzhan Koç yağlarını aldırdı' iddiası!
    970 metreden gelen ölüm! Aracının lastiği değiştiği sırada...
    Araç piyasasına 'Putin' ayarı! Dev şirketlerden flaş karar
    UEFA'nın tarihi Rusya kararı sonrası Şampiyonlar Ligi'ne...
    Sadece gündüz ısırıyor! Marmara, Ege ve Karadeniz alarmda
    İstanbul dahil! Meteoroloji saat verdi kar geliyor
    Naklen yayında zekice çözüm! İlk paket dışında kabul edildi
    Eski ve yeni eşiyle pozu çok konuşulmuştu! 'Ben aracı olayım...'
    Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
    Elektrik faturalarına indirim! Bakan Dönmez'den önemli açıklamalar
    Elektrik faturalarına indirim! Bakan Dönmez'den önemli açıklamalar
    Kaçanların sayısı yarım milyonu aştı: 'Kocam bize söz verdi'
    Kaçanların sayısı yarım milyonu aştı: 'Kocam bize söz verdi'
    İngiliz genç Ukrayna'da karısı ve çocuğu için savaşın ortasına daldı
    İngiliz genç Ukrayna'da karısı ve çocuğu için savaşın ortasına daldı
    Rusya resti çekti! Avrupa'da çok sayıda ülke tedirgin oldu
    Rusya resti çekti! Avrupa'da çok sayıda ülke tedirgin oldu
    Vurma yetkisi verildi! Marketler yağmalanmıştı
    Vurma yetkisi verildi! Marketler yağmalanmıştı
    Elazığ'da bulundu! Vatandaş heyecanlı, milyarlarca dolar...
    Elazığ'da bulundu! Vatandaş heyecanlı, milyarlarca dolar...
    'Oğuzhan Koç yağlarını aldırdı' iddiası!
    'Oğuzhan Koç yağlarını aldırdı' iddiası!
    970 metreden gelen ölüm! Aracının lastiği değiştiği sırada...
    970 metreden gelen ölüm! Aracının lastiği değiştiği sırada...
    Araç piyasasına 'Putin' ayarı! Dev şirketlerden flaş karar
    Araç piyasasına 'Putin' ayarı! Dev şirketlerden flaş karar
    UEFA'nın tarihi Rusya kararı sonrası Şampiyonlar Ligi'ne...
    UEFA'nın tarihi Rusya kararı sonrası Şampiyonlar Ligi'ne...
    Sadece gündüz ısırıyor! Marmara, Ege ve Karadeniz alarmda
    Sadece gündüz ısırıyor! Marmara, Ege ve Karadeniz alarmda
    İstanbul dahil! Meteoroloji saat verdi kar geliyor
    İstanbul dahil! Meteoroloji saat verdi kar geliyor
    Naklen yayında zekice çözüm! İlk paket dışında kabul edildi
    Naklen yayında zekice çözüm! İlk paket dışında kabul edildi
    Eski ve yeni eşiyle pozu çok konuşulmuştu! 'Ben aracı olayım...'
    Eski ve yeni eşiyle pozu çok konuşulmuştu! 'Ben aracı olayım...'
    Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
    Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta