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Rusya'da hizmet sektörü PMI geriledi

Rusya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen ay 1 puanlık azalışla 56,5 değerine geriledi.

05.07.2021 - 09:42 | | AA
Rusya'da hizmet sektörü PMI geriledi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, Rusya'nın haziran ayına ilişkin hizmet sektörü PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI, haziranda bir önceki aya kıyasla 1 puan azalarak 56,5 puana geriledi.

IHS Markit Ekonomisti Sian Jones, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Rus hizmet sağlayıcıları, üretim ve yeni siparişlerin yavaşlaması nedeniyle haziranda bir miktar büyüme ivmesi kaybetti. Ancak faaliyet büyümesi ve yeni satışlar yüksek kalmaya devam etti.” ifadelerini kullandı.

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