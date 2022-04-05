Geri Dön
UzmanparaRusya'da hizmet sektörü sert daraldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Rusya'da hizmet sektörü sert daraldı

Rusya'da hizmet sektörü sert daraldı

Rusya'da hizmet sektörü aktivitesi pandeminin başladığı 2020 yılından beri en düşük seviyeye geriledi.

05.04.2022 - 13:53 |
Rusya'da hizmet sektörü sert daraldı

Rusya'da talebin ve yeni siparişlerin azalması nedeniyle hizmet PMI endeksi mart ayında 52.1'den 38.1'e geriledi. Bu rakam pandemi etkilerinin hissedilmeye başlandığı 2020 yılından beri en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Endeksin 50'nin altında değer alması sektörde daralmaya işaret ediyor.

BloombergHT'de yer alan habere göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle mart ayında ülkede enflasyonist baskılar derinleşti. Rusya'nın hizmet sektöründe yer alan şirketlerin üretim maliyetlerinde sert artışlar yaşanırken, maliyet enflasyonu anketin yapılmaya başladığı 2001 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

AB ve ABD'nin uyguladığı sert yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın modern tarihindeki en derin resesyona girebileceği ifade ediliyor. Rusya Merkez Bankası rubledeki sert düşüşü kontrol etmek ve enflasyonla mücadele etmek amacıyla politika faizini yüzde 20'ye yükseltmişti.

    Nisa bebeği terk eden anne ne kadar ceza alacak?
    Zelenskiy: Mariupol'de Türkiye devrede
    İnternetten tanıştığı kadın ‘kızım için’ deyip kan grubunu sordu sonrası inanılmaz
    Ukraynalı mülteci kadınlara akılalmaz tuzak! Son karar tartışma yaratacak
    '267 Ukraynalı piyade teslim oldu' iddiası! ABD'li komando...
    'Çatışmalar içinde büyüdüm, kekeme oldum'
    İlk kez açıkladı: Şehmus, F.Bahçe'ye gitmeseydi
    Okan Bayülgen'den Zeyno Gönenç itirafı! 'Kocanı kıskanıyorum'
    İki fotoğraf arasında 41 gün ve 'dağlar kadar fark' var!
    Rusya orduya emeklileri çağırdı! Dış basın 'dedeler ordusu'nu yazdı
    Kapıcılar Kralı'nın bitmeyen miras kavgası! 11 daire, altın ve...
    3600 ek gösterge düzenlemesinde ayrıntılar netleşiyor
    Vedat Muriqi geri dönüyor! Yeniden Süper Lig'e
    Seri katillerin mekanı! 10 yaşındaki çocuğun sırrı
    Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
    Nisa bebeği terk eden anne ne kadar ceza alacak?
    Nisa bebeği terk eden anne ne kadar ceza alacak?
    Zelenskiy: Mariupol'de Türkiye devrede
    Zelenskiy: Mariupol'de Türkiye devrede
    İnternetten tanıştığı kadın ‘kızım için’ deyip kan grubunu sordu sonrası inanılmaz
    İnternetten tanıştığı kadın ‘kızım için’ deyip kan grubunu sordu sonrası inanılmaz
    Ukraynalı mülteci kadınlara akılalmaz tuzak! Son karar tartışma yaratacak
    Ukraynalı mülteci kadınlara akılalmaz tuzak! Son karar tartışma yaratacak
    '267 Ukraynalı piyade teslim oldu' iddiası! ABD'li komando...
    '267 Ukraynalı piyade teslim oldu' iddiası! ABD'li komando...
    'Çatışmalar içinde büyüdüm, kekeme oldum'
    'Çatışmalar içinde büyüdüm, kekeme oldum'
    İlk kez açıkladı: Şehmus, F.Bahçe'ye gitmeseydi
    İlk kez açıkladı: Şehmus, F.Bahçe'ye gitmeseydi
    Okan Bayülgen'den Zeyno Gönenç itirafı! 'Kocanı kıskanıyorum'
    Okan Bayülgen'den Zeyno Gönenç itirafı! 'Kocanı kıskanıyorum'
    İki fotoğraf arasında 41 gün ve 'dağlar kadar fark' var!
    İki fotoğraf arasında 41 gün ve 'dağlar kadar fark' var!
    Rusya orduya emeklileri çağırdı! Dış basın 'dedeler ordusu'nu yazdı
    Rusya orduya emeklileri çağırdı! Dış basın 'dedeler ordusu'nu yazdı
    Kapıcılar Kralı'nın bitmeyen miras kavgası! 11 daire, altın ve...
    Kapıcılar Kralı'nın bitmeyen miras kavgası! 11 daire, altın ve...
    3600 ek gösterge düzenlemesinde ayrıntılar netleşiyor
    3600 ek gösterge düzenlemesinde ayrıntılar netleşiyor
    Vedat Muriqi geri dönüyor! Yeniden Süper Lig'e
    Vedat Muriqi geri dönüyor! Yeniden Süper Lig'e
    Seri katillerin mekanı! 10 yaşındaki çocuğun sırrı
    Seri katillerin mekanı! 10 yaşındaki çocuğun sırrı
    Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
    Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta