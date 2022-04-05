Rusya'da hizmet sektörü sert daraldı

Rusya'da talebin ve yeni siparişlerin azalması nedeniyle hizmet PMI endeksi mart ayında 52.1'den 38.1'e geriledi. Bu rakam pandemi etkilerinin hissedilmeye başlandığı 2020 yılından beri en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Endeksin 50'nin altında değer alması sektörde daralmaya işaret ediyor.

BloombergHT'de yer alan habere göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle mart ayında ülkede enflasyonist baskılar derinleşti. Rusya'nın hizmet sektöründe yer alan şirketlerin üretim maliyetlerinde sert artışlar yaşanırken, maliyet enflasyonu anketin yapılmaya başladığı 2001 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

AB ve ABD'nin uyguladığı sert yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın modern tarihindeki en derin resesyona girebileceği ifade ediliyor. Rusya Merkez Bankası rubledeki sert düşüşü kontrol etmek ve enflasyonla mücadele etmek amacıyla politika faizini yüzde 20'ye yükseltmişti.