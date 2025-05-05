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Rusya'da yeni otomobil satışları azaldı

Rusya'da yeni otomobil satışları yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 404 bine geriledi.

05.05.2025 - 16:43 | | AA
Rusya'da yeni otomobil satışları azaldı

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Batılı şirketlerin sevkiyatı durdurduğu Rus otomobil sektörüne ilişkin bilgilere yer verildi.

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Açıklamada, yeni otomobil satışlarının, yılın ilk dört ayında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 27 gerileyerek 404 bine düştüğüne işaret edilirken, nisanda yeni ithal otomobil satışlarının da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 gerilediği kaydedildi.

Rusya'da Şubat 2022'ye kadar pazar liderleri konumunda bulunan Batılı otomobil şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiğini açıklamıştı.

Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

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