Rusya'daki satışa 15 yıl şartı
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası Batılı şirketlerin Rusya'dan çekilme kararlarına ayak uyduran McDonald's'ın 15 yıl içinde bu restoranlarını geri alma opsiyonu olduğu bildirildi.
03.06.2022 - 09:11 |
Rusya'nın hizmet sektörüne ilişkin anti-tekel kurumunun onayladığı anlaşmaya göre Rusya'daki mağazalarını Alexander Govor'a satan McDonald's bu mağazaları 15 yıl içinde geri alabilecek.
Alexander Govor aldığı McDonald's mağazaları "Golden Arches-Altın Kemerler" markası ile çalıştıracak.