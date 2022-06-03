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Rusya'daki satışa 15 yıl şartı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası Batılı şirketlerin Rusya'dan çekilme kararlarına ayak uyduran McDonald's'ın 15 yıl içinde bu restoranlarını geri alma opsiyonu olduğu bildirildi.

03.06.2022 - 09:11 |
Rusya'daki satışa 15 yıl şartı

Rusya'nın hizmet sektörüne ilişkin anti-tekel kurumunun onayladığı anlaşmaya göre Rusya'daki mağazalarını Alexander Govor'a satan McDonald's bu mağazaları 15 yıl içinde geri alabilecek.

Alexander Govor aldığı McDonald's mağazaları "Golden Arches-Altın Kemerler" markası ile çalıştıracak.