Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaRusya'dan gıda enflasyonu uyarısı
HaberlerUzmanpara Haberleri Rusya'dan gıda enflasyonu uyarısı

Rusya'dan gıda enflasyonu uyarısı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ülkede enflasyon sorununa müdahale edilmesi gerektiğini belirterek, “Gıda fiyatlarında enflasyon maalesef çift haneli seviyelere çıktı. Eğer enflasyonu düşürmezsek, halkın en kırılgan kesimi zarar görecek.” dedi.

18.11.2021 - 12:42 | | AA
Rusya'dan gıda enflasyonu uyarısı

Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, ülkede artışını sürdüren enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya’da enflasyonun dört yıl boyunca yüzde 4 seviyesinde gerçekleştiğine işaret eden Nabiullina, “Enflasyon şimdi iki kat arttı. Gıda fiyatlarında enflasyon maalesef çift haneli seviyelere çıktı.” diye konuştu.

Enflasyona müdahale etmek zorunda olduklarının altını çizen Nabiullina, “Bir grubun geliri ne kadar azsa, tüketiminde gıdanın payı o kadar artar ve bu da enflasyonun önce o grubu vurduğu anlamına gelir. Eğer enflasyonu düşürmezsek, halkın en kırılgan kesimi zarar görecek.” dedi.

Gıda fiyatlarının, sadece hasat ve küresel fiyatlardan ötürü artmadığına işaret eden Nabiullina, "Rusya'ya gelen göçmenlerin sayısındaki düşüş nedeniyle tarım sektöründe artan maliyetler de önemli bir etken." ifadesini kullandı.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 11 Kasım’da yaptığı açıklamada, enflasyonun artmasını önlemek zorunda olduklarını belirterek, “Bu nedenle, faiz oranında gelecek toplantılarda ilave artırımları değerlendireceğiz. İnsanların güvenini kaybetmemek için enflasyonu hedef seviyeye geri döndürmeliyiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Rusya’da yıllık enflasyon ekimde yüzde 8,13’e çıkarak, şubat 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

    TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı

    TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı

    Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas'tan Türkiye'ye teşekkür!

    Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas'tan Türkiye'ye teşekkür!

    GÜNCEL HABERLER

    Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas'tan Türkiye'ye teşekkür!

    Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas'tan Türkiye'ye teşekkür!

    Mehmetçiğin kurtardığı 5 kişilik aileden 3'ü taburcu oldu!

    Mehmetçiğin kurtardığı 5 kişilik aileden 3'ü taburcu oldu!

    Alibaba'nın cirosu beklentileri yakalayamadı

    Alibaba'nın cirosu beklentileri yakalayamadı

    Merkez Bankası rezervleri 127,7 milyar dolar oldu

    Merkez Bankası rezervleri 127,7 milyar dolar oldu

    Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı, adliyeye sevk edildi

    Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı, adliyeye sevk edildi