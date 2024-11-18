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UzmanparaRusya'dan Google'a 3,8 milyon ruble ceza
HaberlerUzmanparaRusya'dan Google'a 3,8 milyon ruble ceza

Rusya'dan Google'a 3,8 milyon ruble ceza

Rusya'da, bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle Google'a 3,8 milyon ruble (yaklaşık 38 bin dolar) ceza verildi.

18.11.2024 - 16:01 | | AA
Rusya'dan Google'a 3,8 milyon ruble ceza

Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

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Platformda bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Google'ın 3,8 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede Apple, TikTok ve Telegram gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.

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