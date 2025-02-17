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Rusya'dan Google'a para cezası

Rusya'da mahkeme, YouTube’daki bir videoya erişimi engellemediği için Google'a 3,8 milyon ruble (yaklaşık 42 bin dolar) para cezası verdi.

17.02.2025 - 14:38 | | AA
Rusya'dan Google'a para cezası

Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü. YouTube’da Rus askerlerine yönelik “teslim olma yöntemleri” içeren bir videoya erişimin engellenmediği için yasalara uyulmadığına hükmeden mahkeme, Google'a 3,8 milyon ruble para cezası uygulanmasına karar verdi.

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Google'a daha önce de benzer gerekçeden para cezaları verilmiş, Rusya’da YouTube’a erişim de engellenmişti.

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