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Rusya'dan IMF'ye 'kaplumbağa' benzetmesi

Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Şvetsov, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) tavsiyelerini hazırlamakta çok geç kaldığını belirterek, “IMF, kaplumbağa gibi. Tanrıya şükür, tavsiyelerini uygulamak zorunda değiliz.” dedi.

25.05.2021 - 14:33 | | AA
Rusya'dan IMF'ye 'kaplumbağa' benzetmesi

Şvetsov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, IMF’ye yönelik eleştirilerde bulundu.

2020’nin sonbahar döneminde IMF’den faizleri düşürme tavsiyesi aldıklarını anlatan Şvetsov, “IMF, kaplumbağa gibi. Tavsiyesini herhalde sonbahar öncesinde, yaz ve ilkbahar dönemlerini analiz ederek verdiler. Tanrıya şükür, tavsiyelerini uygulamak zorunda değiliz.” diye konuştu.

Sergey Şvetsov, IMF tarafından verilen tavsiyenin aksine faizleri yükselttiklerine işaret ederek, “Biz doğru olanı yaptık ve böylelikle fiyatlarda istikrar sağladık.” dedi.

IMF, Kasım 2020’de yüzde 4’lük enflasyon hedefinin tutturulması için Rusya’ya para politikasını yumuşatma ve faizleri düşürme tavsiyesinde bulunmuştu.

Rusya Merkez Bankası ise martta aldığı kararla 2018’den bu yana ilk defa faizi yükselterek yüzde 4,5 seviyesine çıkarmıştı.

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