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Rusya'dan 'karbon düzenlemesi' uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoliy Çubays, hidrokarbon kaynakların kullanımının azaltılmasına yönelik küresel enerji dönüşümünün, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasında (GSYH) yüzde 10 kayba neden olabileceğini söyledi.

26.07.2021 - 17:40 | | AA
Rusya'dan 'karbon düzenlemesi' uyarısı

Rusya'nın eski Devlet Başkanı Boris Yeltsin döneminde ülkedeki özelleştirme süreçlerinden de sorumlu olan Çubays, başkent Moskova'da düzenlenen "Karbon düzenlemesi: Rus ekonomisi için olası sonuçlar nelerdir?" konulu konferansta konuştu.

Küresel ekonomilerin karbon kaynakların kullanımını azaltma eğiliminde olduğuna işaret eden Çubays, "Bunun Rusya'nın ihracatı üzerinde devasa etkileri olacak. Tahminlerime göre, bu dönüşüm Rusya'nın GSYH'sinde yüzde 10 kayba neden olabilir. Bu ciddiden de öte bir durum." ifadelerini kullandı.

Rusya'da yönetimin bu konu üzerinde bakanlıklarla birlikte çalıştığına işaret eden Çubays, “Bu durum, Rusya'nın ihracatına yönelik söz konusu meydan okumaya ne kadar yeterli ve ciddi şekilde yanıt verdiğini gösteren bir olay." diye konuştu.

Dünyanın en büyük enerji kaynağı ihracatçılarından Rusya'nın petrol ihracatı geliri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 40,8 azalarak 72,3 milyar dolara gerilemişti.

Petrol ve doğal gaz ihracat tutarı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

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