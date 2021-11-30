Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaRusya'dan yabancı yatırımcı hamlesi
HaberlerUzmanpara Haberleri Rusya'dan yabancı yatırımcı hamlesi

Rusya'dan yabancı yatırımcı hamlesi

Rusya daha fazla yabancı yatırımcıyı hisse senedi piyasasına çekmek için çalışacak.

30.11.2021 - 15:04 |
Rusya'dan yabancı yatırımcı hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın yurt içi hisse senedi piyasasını daha cazip hale getirmek ve daha fazla yabancı yatırımcıyı hisse senedi piyasasına çekmek için çalışacağını söyledi.

Omicron varyantının ekonomideki toparlanmanın hızını yavaşlatma riski bulunduğunu ve Rus hükümetinin yeni varyanta karşı bir eylem planı hazırlaması gerektiğini ifade eden Putin, Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2 büyümesinin beklendiğini belirtti.

Her şey bir anda oldu! Öğrenciler ölümden döndü

Her şey bir anda oldu! Öğrenciler ölümden döndü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e taziye telefonu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e taziye telefonu

GÜNCEL HABERLER

Her şey bir anda oldu! Öğrenciler ölümden döndü

Her şey bir anda oldu! Öğrenciler ölümden döndü

Kuvvetli rüzgar çatıyı uçurdu, küçük çocuk ağır yaralando

Kuvvetli rüzgar çatıyı uçurdu, küçük çocuk ağır yaralando

Denizde çırpınan geyiği itfaiye kurtardı

Denizde çırpınan geyiği itfaiye kurtardı

Türkiye'den yerli adım! Ambargo kıskacından kurtuldu

Türkiye'den yerli adım! Ambargo kıskacından kurtuldu

60 sözleşmeli personel alınacak

60 sözleşmeli personel alınacak