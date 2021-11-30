Rusya'dan yabancı yatırımcı hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın yurt içi hisse senedi piyasasını daha cazip hale getirmek ve daha fazla yabancı yatırımcıyı hisse senedi piyasasına çekmek için çalışacağını söyledi.

Omicron varyantının ekonomideki toparlanmanın hızını yavaşlatma riski bulunduğunu ve Rus hükümetinin yeni varyanta karşı bir eylem planı hazırlaması gerektiğini ifade eden Putin, Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2 büyümesinin beklendiğini belirtti.