Rusya'nın altın ve döviz rezervleri azaldı
Rusya Merkez Bankası'nın altın ve döviz rezervleri 0,3 milyar dolar azaldı.
12.08.2021 - 16:52 | | Foreks
Rusya Merkez Bankası (CBR) tarafından yapılan açıklamaya göre, bir önceki hafta 599,6 milyar dolar olan rezervler 599,3 milyar dolara indi.
Bilgi Notları:
- Altın ve döviz rezervi, 2020 yılı sonunda 595,8 milyar dolar seviyesindeydi.
- Rusya'nın altın ve döviz rezervi 2021 Mayıs'ta 605,2 milyar dolar seviyesini gördü.
- Rusya'nın altın ve döviz rezervi Nisan 1999'da 10,8 milyar dolar ile dip seviyesini gördü.
- Rusya, Çin, Japonya ve İsviçre'nin ardından 4'üncü büyük rezerve sahip ülkesi konumunda bulunuyor.