Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaRusya'nın altın ve döviz rezervleri azaldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Rusya'nın altın ve döviz rezervleri azaldı

Rusya'nın altın ve döviz rezervleri azaldı

Rusya Merkez Bankası'nın altın ve döviz rezervleri 0,3 milyar dolar azaldı.

12.08.2021 - 16:52 | | Foreks
Rusya'nın altın ve döviz rezervleri azaldı

Rusya Merkez Bankası (CBR) tarafından yapılan açıklamaya göre, bir önceki hafta 599,6 milyar dolar olan rezervler 599,3 milyar dolara indi.

Bilgi Notları:

- Altın ve döviz rezervi, 2020 yılı sonunda 595,8 milyar dolar seviyesindeydi.

- Rusya'nın altın ve döviz rezervi 2021 Mayıs'ta 605,2 milyar dolar seviyesini gördü.

- Rusya'nın altın ve döviz rezervi Nisan 1999'da 10,8 milyar dolar ile dip seviyesini gördü.

- Rusya, Çin, Japonya ve İsviçre'nin ardından 4'üncü büyük rezerve sahip ülkesi konumunda bulunuyor.

GÜNCEL HABERLER

THY'den sel felaketi yaşanan şehirler için bilet açıklaması

THY'den sel felaketi yaşanan şehirler için bilet açıklaması

Son dakika! ABD Kabil Büyükelçiliği'nden uyarı geldi

Son dakika! ABD Kabil Büyükelçiliği'nden uyarı geldi

Bursa'da ormanlık alanda yangın

Bursa'da ormanlık alanda yangın

Tam 210 bin adet! Hepsi göle bırakıldı

Tam 210 bin adet! Hepsi göle bırakıldı

Dünyanın en büyük lastik mezarlığına çözüm aranıyor

Dünyanın en büyük lastik mezarlığına çözüm aranıyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bugünkü korona tablosu açıklandı mı? 12 Ağustos vaka ve vefat sayısı paylaşılıyor...

Bugünkü korona tablosu açıklandı mı? 12 Ağustos vaka ve vefat sayısı paylaşılıyor...

Sıradaki Haber
Aylık en az 1.144 lira ödeniyor!

Aylık en az 1.144 lira ödeniyor!

Sıradaki Haber
Yaşlanmanın şifresini çözen araştırmada Türk imzası

Yaşlanmanın şifresini çözen araştırmada Türk imzası

Sıradaki Haber
Bursa'da ormanlık alanda yangın

Bursa'da ormanlık alanda yangın

Sıradaki Haber