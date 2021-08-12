Rusya'nın altın ve döviz rezervleri azaldı

Rusya Merkez Bankası (CBR) tarafından yapılan açıklamaya göre, bir önceki hafta 599,6 milyar dolar olan rezervler 599,3 milyar dolara indi.

Bilgi Notları:

- Altın ve döviz rezervi, 2020 yılı sonunda 595,8 milyar dolar seviyesindeydi.

- Rusya'nın altın ve döviz rezervi 2021 Mayıs'ta 605,2 milyar dolar seviyesini gördü.

- Rusya'nın altın ve döviz rezervi Nisan 1999'da 10,8 milyar dolar ile dip seviyesini gördü.

- Rusya, Çin, Japonya ve İsviçre'nin ardından 4'üncü büyük rezerve sahip ülkesi konumunda bulunuyor.