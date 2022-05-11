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Rusya'nın Avrupa'ya kömür ihracatı arttı

Rusya'nın Kuzeybatı Avrupa destinasyonlarına kömür ihracatının Ukrayna ile savaşın başlamasından beri %40'tan fazla arttığı bildirildi.

11.05.2022 - 09:29 |
Rusya'nın Avrupa'ya kömür ihracatı arttı

Gemi nakliye veri sağlayıcısı VesselValue'ye göre Baltık Denizi'ndeki Ust-Luga ile Vyotsk ve Karadeniz'deki Taman terminallerinden 24 Şubat'tan beri Kuzeybatı Avrupa'ya 4,52 milyon ton kömür taşındı. Geçen yıl aynı dönemde bu seviye 3,2 milyon tondu.  

Üreticilerin ağustos ayında Avrupa Birliği'ne (AB) ithalat yasağı öncesi yüklemeleri maksimize etmeye çalıştıkları belirtildi.