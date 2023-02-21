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Rusya'nın Çin'e petrol sevkiyatı rekor kırdı

Rusya'nın Çin'e petrol sevkiyatı rekor kırmaya devam ediyor.

21.02.2023 - 09:49 |
Rusya'nın Çin'e petrol sevkiyatı rekor kırdı

Rusya'nın Çin'e petrol ve akaryakıt sevkiyatı ocak ayında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Veri istihbarat şirketi Kpler'in yaptığı açıklamaya göre Çin, Rus petrolünü aynı kalitedeki Afrika petrolünün altında fiyat ile almaya başladı.

Kpler'e göre Rusya'nın Çin'e petrol ihracatı günlük ortalama 1,66 milyon varil oldu.

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