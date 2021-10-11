Rusya'nın dış ticaret fazlası arttı

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkenin ihracatı ocak-ağustos döneminde bir önceki yıla kıyasla yüzde 41,4 artarak 299,7 milyar dolara yükselirken, ithalatı da yüzde 29,3 artışla 188,3 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 68 artarak 111,4 milyar dolara gerilerken, ticaret hacmi yüzde 36,5 artarak 488 milyar dolara yükseldi.

Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz ihracatçılarından Rusya'nın dış satımında Ocak-Ağustos 2020'de yüzde 34,4 olan yakıt ve enerji ürünlerinin payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 35,7'ye çıktı.

Rusya'nın ticaret hacmi, ana ticaret ortaklarından Türkiye ile yüzde 57,7 artarak 20,7 milyar dolara, Çin ile yüzde 30,3 artarak 85,9 milyar dolara ve Almanya ile yüzde 40,5 artarak 35,9 milyar dolara yükseldi.