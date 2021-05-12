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Rusya'nın dış ticaret fazlası geriledi

Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,3 azalarak 29,8 milyar dolara geriledi.

12.05.2021 - 15:29 | | AA
Rusya'nın dış ticaret fazlası geriledi

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkenin ihracatı ocak-mart döneminde bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,5 artarak 92,5 milyar dolara yükselirken, ithalatı yüzde 15,6 artışla 62,7 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 19,3 düşerek 29,8 milyar dolara gerilerken, ticaret hacmi ise yüzde 6,7 artarak 155,2 milyar dolara yükseldi.

Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz ihracatçılarından Rusya'nın dış satımında 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 61,7 olan yakıt ve enerji ürünlerinin payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 53,3'ye düştü.

Rusya'nın ticaret hacmi, ana ticaret ortaklarından Türkiye ile yüzde 13,8 artarak 6,6 milyar dolara, Çin ile yüzde 13,1 artarak 28 milyar dolara ve Almanya ile yüzde 7,8 artarak 11,7 milyar dolara çıktı.

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