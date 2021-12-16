Rusya'nın faizi artırması bekleniyor

Rus haber ajansı TASS'ın Rusya Merkez Bankası'nın yarın yapacağı toplantı öncesi 20'den fazla analist ile yaptığı anket, gösterge faizde 100 baz puan artış beklendiğini ortaya koydu.

Ankete göre, Rusya Merkez Bankası yılın bu son toplantısında rublenin değer kaybetmesinin önüne geçmek ve finansal piyasalarda "balon" oluşumunu engellemek için faiz oranını yüzde 8,5'e yükseltecek.

TASS anketine katılanların en düşük faiz artırımı beklentisi 75 baz puan olurken, 100 baz puandan daha fazla faiz artırımı bekleyen analist olmadı.

Uzmanlar, Rusya Merkez Bankası'nın 2022 yılı başlarında faizi yüzde 9'a çıkarması olasılığını dışlamıyor. Ancak faizin çift haneli rakamlara çıkmasını beklemiyorlar.