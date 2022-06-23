Rusya'nın Hindistan'a petrol satışı arttı

Rystad Energy tarafından derlenen verilere göre iskontolu fiyattan satılan Rus petrolü Çin'in olduğu gibi Hindistan'ın da ilgisini çekiyor.

Avrupa Birliği (AB) üyelerinin Rusya'dan petrol ithalatına uyguladıkları ambargo sonrası Asya pazarına yönelen Rus petrolünün en büyük müşterilerinden biri Hindistan oldu

Mayıs ayında sona eren 3 ayda Rusya'nın Asya'ya ham petrol ihracatı yüzde 347 artarken, Hindistan'ın aldığı Rus petrolü miktarı mart-mayıs döneminde 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 658 artış gösterdi.

Finlandiya merkezli düşünce kuruluşu CREA'nın raporuna göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ilk 100 gününde Rus petrolünün en büyük ithalatçıları 12,6 milyar euro ile Çin, 12,1 milyar euro ile Almanya, 7,8 milyar euro ile İtalya, 7,8 milyar euro ile Hollanda ve 6,7 milyar euro ile Türkiye oldu. Hindistan, Rusya'dan petrol ithalatı için 3,4 milyar euro harcadı.