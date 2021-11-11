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Rusya'nın petrol ihracat geliri açıklandı

Rusya'nın petrol ihracat geliri, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 77,9 milyar dolara çıktı.

11.11.2021 - 11:45 | | AA
Rusya'nın petrol ihracat geliri açıklandı

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi yılın 9 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 5,8 azalarak 171,3 milyon tona geriledi.

Bu dönemde artan petrol fiyatları nedeniyle Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 41 artışla 77,9 milyar dolar oldu.

Rusya'nın petrol ürünleri ihracat hacmi ise yüzde 2,7 artarak 109 milyon tona, geliri de yüzde 44,8 yükselerek 50,2 milyar dolara çıktı.

Petrol ve doğal gaz ihracat tutarı, Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

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