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Rusya'nın petrol ihracatı azaldı

Rusya'nın petrol ihracat geliri ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 azalarak 26,9 milyar dolara geriledi.

08.06.2021 - 16:18 | | AA
Rusya'nın petrol ihracatı azaldı

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi, yılın 4 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 21,9 azalarak 67 milyon tona düştü.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri ise yüzde 10,9 azalışla 26,9 milyar dolar oldu. Petrol ve doğal gaz ihracat tutarı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

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