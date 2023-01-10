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Rusya'nın petrol üretimi arttı

Rusya'nın petrol üretimi 2022 yılında, 2021 yılına göre yüzde 2 artarak 535 milyon ton oldu.

10.01.2023 - 09:53 |
Rusya'nın petrol üretimi arttı

Kommersant gazetesinin kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Rusya'nın en büyük petrol üreticisi Rosneft'in üretimi yüzde 2 artışla 178,5 milyon ton olurken, ikinci büyük üretici Lukoil, 2022 yılında üretimini yüzde 6 artırarak 81 milyon tona çıkardı.

Surgutneftegaz, Gazprom Neft'i geride bırakarak üçüncü büyük üretici oldu.

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