Rusya'nın petrol üretimi arttı

Kommersant gazetesinin kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Rusya'nın en büyük petrol üreticisi Rosneft'in üretimi yüzde 2 artışla 178,5 milyon ton olurken, ikinci büyük üretici Lukoil, 2022 yılında üretimini yüzde 6 artırarak 81 milyon tona çıkardı.

Surgutneftegaz, Gazprom Neft'i geride bırakarak üçüncü büyük üretici oldu.