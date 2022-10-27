Rusya'nın petrol üretimi yükseldi

Ağustos ayında günlük ortalama 10,64 milyon varil/gün olan üretim 10,8 milyon varil/gün seviyesinde gerçekleşti.

Eylül ayında toplam üretim ağustos ayındaki 42,1 milyon tondan 40,7 milyon tona geriledi.

LNG üretimi eylül ayında 2,5 milyon ton oldu. Üretim ağustos ayına göre yüzde 5,5 artarken, yıllık yüzde 0,5 azaldı.

Ocak-eylül döneminde LNG üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artarak 24,1 milyon ton oldu.

Doğal gaz üretimi 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 26,4 azalarak 39,1 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşti. Üretim bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı.