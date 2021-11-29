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Rusya'nın petrol ve doğal gaz rezervi belli oldu

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın petrol rezervlerinin 30, gaz rezervlerinin ise 50 yıl yeterli olacağını söyledi.

29.11.2021 - 15:29 |
Rusya'nın petrol ve doğal gaz rezervi belli oldu

Rusya-Çin Enerji Forumu'nda konuşan Novak, "Rusya, devasa petrol ve gaz rezervlerine sahip. Mevcut koşullarda ve üretim koşullarında, Rusya'da petrol rezervleri 30 yıl, gaz rezervleri ise 50 yıl yeter" dedi.

Sputnik'in haberine göre, enerjide geçiş sürecine rağmen Rusya'nın petrol ve gaz rezervlerini satacağından emin olduğunu belirten Novak, önümüzdeki yıllarda bu kaynaklara enerji piyasalarında ihtiyaç duyulacağını düşündüklerini ifade etti.

İhracatın artacağı ana istikametin Asya olmaya devam edeceğini kaydeden Novak, Çin'in petrol ihracatının son 10 yılda 6 kat arttığına dikkat çekti.

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