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05.02.2021 - 19:26 | | AA

Rusya'nın uluslararası rezervleri geriledi

Rusya'nın uluslararası rezervleri Ocak 2021’de bir önceki aya göre 5 milyar dolar gerileyerek 590 milyar dolara düştü.

Rusya'nın uluslararası rezervleri geriledi
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Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri 1 Şubat 2021 itibarıyla 1 Ocak’a kıyasla yüzde 0,84 azalarak 595 milyar dolardan 590 milyar dolara geriledi.

Uluslararası rezervler, Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Rusya Maliye Bakanlığınca 13 Ocak'ta yapılan açıklamada, ülkenin bir diğer rezerv fonu olan Ulusal Refah Fonu hacminin, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 46 artarak 183,3 milyar dolara yükseldiği bildirilmişti.

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