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Rusya'ya alüminyum ihracatını yasakladı

Avustralya, Ukrayna saldırısını gerekçe göstererek boksit de dahil olmak üzere alüminyum ve alüminyum cevherlerinin Rusya'ya ihracatının derhal yasaklandığını duyurdu.

21.03.2022 - 09:19 |
Rusya'ya alüminyum ihracatını yasakladı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison savaşın harap ettiği Ukrayna'ya daha fazla askeri teçhizat, 70.000 ton termal kömür ve "30 milyon dolarlık acil insani yardım" sözü verdi.

Başbakan yaptığı açıklamada ihracat yasağının Rusya için kritik olan alüminyum üretme kapasitesini sınırlayacağını söyledi.

Rusya'nın alüminyum ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sinin Avustralya'ya bağlı olduğu belirtildi.

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