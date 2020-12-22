S. Arabistan Varlık Fonu yönetiminde değişiklik

Yapılan açıklamaya göre, halihazırda Ulusal Borç Yönetim Merkezi CEO'su olan Fahad Alsaif, 360 milyar dolarlık varlığı yöneten Kamu Yatırım Fonu'nun şirket finansman biriminin başına atandı.

Alsaif, aynı zamanda fonun yönetim kurulunda yer alacak. Atama kararları kapsamında ayrıca Yazeed AlHumied yerel yatırımlar, biriminin başına getirildi.

Rania Nashar ise başkan Yasir Al-Rumayyan'ın danışmanı oldu.