Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri S. Arabistan Varlık Fonu yönetiminde değişiklik
22.12.2020 - 10:31 |

S. Arabistan Varlık Fonu yönetiminde değişiklik

Suudi Arabistan Varlık Fonu yönetiminde değişikliklere gitti.

S. Arabistan Varlık Fonu yönetiminde değişiklik
ABONE OL

Yapılan açıklamaya göre, halihazırda Ulusal Borç Yönetim Merkezi CEO'su olan Fahad Alsaif, 360 milyar dolarlık varlığı yöneten Kamu Yatırım Fonu'nun şirket finansman biriminin başına atandı.

Alsaif, aynı zamanda fonun yönetim kurulunda yer alacak. Atama kararları kapsamında ayrıca Yazeed AlHumied yerel yatırımlar, biriminin başına getirildi.

Rania Nashar ise başkan Yasir Al-Rumayyan'ın danışmanı oldu.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalya'da FETÖ operasyonları! 16 kişi hakkında işlem yapıldı

Antalya'da FETÖ operasyonları! 16 kişi hakkında işlem yapıldı

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Van'da ilk 'El Cerrahi Merkezi' açıldı

Van'da ilk 'El Cerrahi Merkezi' açıldı

Sıradaki Haber