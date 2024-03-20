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Uzmanpara S. Arabistan'dan 40 milyar dolarlık yatırım planı
Haberler Uzmanpara S. Arabistan'dan 40 milyar dolarlık yatırım planı

S. Arabistan'dan 40 milyar dolarlık yatırım planı

Suudi Arabistan yapay zekaya yatırım için yaklaşık 40 milyar dolarlık bir fon oluşturmayı planlıyor.

20.03.2024 - 09:42 | | Foreks Haber
S. Arabistan'dan 40 milyar dolarlık yatırım planı

New York Times'ın haberine göre Suudi Arabistan yapay zekaya yatırım için yaklaşık 40 milyar dolarlık bir fon oluşturmayı planlıyor.

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Habere göre Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) temsilcileri geçtiğimiz haftalarda ABD'li girişim sermayesi şirketi Andreessen Horowitz ve diğer finansörlerle potansiyel bir ortaklığı görüştü.

Andreessen Horowitz ve PIF Yöneticisi Yasir Al-Rumayyan, ABD'li firmanın Riyad'da bir ofis açma olasılığını görüştü. PIF yetkililerinin Andreessen Horowitz'in nasıl bir rol oynayabileceğini ve böyle bir fonun nasıl işleyeceğini de tartıştıklarını belirten New York Times planların hala değişebileceğini de vurguladı.

Gazete, 2024'ün ikinci yarısında başlaması beklenen Suudi Arabistan yapay zeka fonuna başka risk sermayedarlarının da katılabileceğini belirtti.

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