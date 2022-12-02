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S. Arabistan'ın ABD'ye petrol ihracatı azaldı

Suudi Arabistan'ın ABD ve Çin'e olan petrol ihracatı kasım ayında azaldı.

02.12.2022 - 10:07 |
S. Arabistan'ın ABD'ye petrol ihracatı azaldı

Bloomberg verilerine göre Suudi Arabistan'ın kasım ayında günlük petrol ihracatı ekim ayındaki 7,5 milyon varilden 7,1 milyon varil civarına geriledi.

ABD ile olan ihracat 83 bin varil azalarak 2017 yılından bu yana görülen en düşük seviye olan 387 bin varil/güne indi.

Çin'e ihracat da kasım ayında, ekim ayındaki 1,9 milyon varil/günden 1,6 milyon varil/gün seviyesine düştü.

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