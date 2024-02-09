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S&P 500 endeksi günü rekorla kapattı

Wall Street'te S&P 500 endeksi tarihinde ilk kez 5000 seviyesinin üzerini test ettiği günü, gelen kar satışlarına rağmen rekor seviyeden kapatmayı başardı.

09.02.2024 - 09:54 | | Foreks Haber
S&P 500 endeksi günü rekorla kapattı

S&P 500'ün günlük %0,06 artışla 4997,91 puana yükselişi, 2024'teki dokuzuncu rekor kapanış oldu.

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Gösterge endeks teknolojiden sağlık hizmetlerine ve finans sektörüne kadar çeşitli şirketlerin hisselerindeki kazançların yardımıyla son 1 ayda yüzde 5,08 yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yükseliş ise yüzde 22,45'e ulaştı.

Dow Jones Sanayi endeksi de %0,13 ya da 48,97 puan değer kazanarak 2024 yılındaki 11'inci rekor kapanışını gerçekleştirdi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite %0,24 yükselirken Kasım 2021'deki rekor kapanışının %1,6 uzağında kaldı.

Kazanç raporları, perşembe günü Walt Disney de dahil olmak üzere bireysel hisse senetlerindeki hareketleri yönlendirdi ve geniş pazarın görünümünü şekillendirmeye devam etti.

FactSet'e göre analistler, S&P 500'deki şirketlerin karlarının dördüncü çeyrekte bir önceki yıla göre %2,8 artmasını bekliyor. 2024 yılı için ise kazançların %11 artacağını öngörüyor.

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FactSet'in verilerine göre üç aylık sonuçlarını bildiren S&P 500 şirketlerinin %75'i 2023'ün dördüncü çeyreği için hisse başına kar tahminlerini aştı.

Boston Partners'ın Küresel Piyasalar Araştırma Direktörü Michael Mullaney, "Tarih boyunca hisse senedi fiyatları kazanç artışını takip etmiştir. Pek çok insanın zihninde bu yer etmiş durumda" değerlendirmesini yaptı.

Nuveen'in Baş Yatırım Yetkilisi Saira Malik ise, "Bence S&P 500 rallisi bu noktada biraz sönümleniyor" dedi.

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