S&P 500 için yıl sonu tahminini yükseltti

S&P 500 şirketlerinin karlarındaki büyümenin en az 2 yıl daha süreceğini öngören Chronert, bu öngörü çerçevesinde S&P 500 için 2022 yıl sonu tahminini 4900 puandan 5100 puana çıkardı.

Chronert, 2022 yılı için S&P 500 şirketlerinin hisse başına kar tahminini ise 220 dolar olarak korudu.

"Dördüncü çeyrek mali sonuçları piyasada son dönemde yaşanan hareketi destekliyor" ifadelerini kullanan Chronert, "ABD Merkez Bankası (Fed) daha şahin bir patikaya yöneldikçe hisse değerlemeleri için ters rüzgarlar olabileceği bilincinde olmakla beraber, genel piyasa görünümü konusunda ılımlı şekilde yapıcı olmaya devam ediyoruz" dedi.

S&P 500 endeksi 2021 yılında yüzde 27 yükseldi. Endeks dün yüzde 0,006 kayıpla 4793,54 puandan kapandı.